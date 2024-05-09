Дуайта Йорка часто ассоциируют с историческим треблом "золотого поколения" Манчестер Юнайтед. Однако его путь к этому карьерному апогею был не менее интересным.

История Дуайта Йорка достойна экранизации. Тринидад и Тобаго – не та страна, которая ассоциируется с футбольными талантами, но уроженцу Канаана удалось достичь высоких высот в игре миллионов.

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Главное – мечтать

Развивать свой талант Дуайту пришлось в школьной команде. Совсем не тот бэкграунд, которого ожидаешь от звезды мирового масштаба. Но юноша знал: если отдавать все силы и не прекращать мечтать, то рано или поздно судьба подарит шанс.

И так случилось. В 1989 году Астон Вилла отправилась в тур по Вест-Индии. В спарринге с одной из местных команд Грэхем Тейлор обратил внимание на талантливого 17-летнего парня, в котором кипел невероятный потенциал. Да, его еще нужно было хорошо "шлифовать", но этот процесс касается всех молодых игроков.

Грэхем пригласил парня в команду, и тот согласился еще до того, как менеджер закончил предложение. Юноша быстро влился в молодежку и резерв бирмингемцев и даже получил шанс дебютировать против Кристал Пэлас. Этот матч Вилла проиграла, но Дуайт получил мощный заряд уверенности.

В следующем сезоне адаптация продолжилась, но затем Йорк стал одной из главных фигур в основе команды и помог Астон Вилле выйти в Премьер-лигу. Со временем он сменил роль с правого вингера на центрального нападающего и зарекомендовал себя как один из лучших форвардов на Туманном Альбионе. Неудивительно, что он привлек внимание сэра Алекса.

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Взлет на новую вершину

Переход Йорка в МЮ был довольно противоречивым. Джон Грегори, который тогда стоял во главе Астон Виллы, дал четкий сигнал: речь об уходе Йорка из клуба может идти только в случае обмена на Энди Коула. Сам Дуайт был против такого поворота событий, поэтому в первом матче сезона 98/99 против Эвертона играл даже не вполсилы. Боссы клуба оказались перед выбором – или получить 12 миллионов фунтов и искать нового таланта, или бороться с нравом форварда и в итоге получить куда меньше. Деньги взяли верх – уже через 5 дней, 20 августа, манкунианцы объявили о трансфере Йорка.

Фергюсон сразу поставил Йорка в основу, и его пара с Коулом стала оружием, защиты против которой тогда еще просто не существовало. Чего стоит только перформанс на Камп Ноу и 3:3 с Барсой , а также полуфинал ЛЧ с Ювентусом. 53 гола на двоих за сезон – это вам не шутки. Йорк помог победить Вест Хэм, дублем Чарльтону завоевал благосклонность Олд Траффорд и очаровал всех широкой улыбкой. "Улыбающийся ассасин" демонстрировал свой талант на полную.

Апогей под крылом Фергюсона

Сезон 1998/99 стал для Юнайтед "золотым" во всех смыслах. В чемпионате команда уверенно лидировала и крушила соперников, независимо от статуса и позиции в таблице. Йорк стал одной из ключевых фигур и брал на себя не только голы, став лучшим бомбардиром чемпионата, но и ассисты – 24 за сезон, ровно как у Бекхэма. Победа в финале Кубка против Ливерпуля – также в значительной степени его заслуга, ведь гол, которым он сравнял счет, дал Юнайтед нужный импульс.

Особую историю Дуайт написал и в ЛЧ, спасая команду в ключевые моменты. Да, в знаменитом финале с Баварией отличиться ему не удалось, но когда истощенные защитники в самый ответственный момент теряют концентрацию – это о чем-то да и говорит.

В тот вечер на Камп Ноу судьба показала, как судьба вознаграждает тех, кто тяжело работает и идет к мечте, даже когда они кажутся недостижимыми. Мальчик из Триниада и Тобаго достиг самой высокой вершины футбольной арены. Сюжет, который просто не может не вдохновлять.