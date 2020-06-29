Головні новини 28 червня: Динамо зазнало фіаско в Чернігові, перемога Маліновського, Зінченко – у півфіналі Кубка Англії

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 28 червня.

Україна

Десна вирвала перемогу над Динамо в божевільному матчі УПЛ. Дубль Циганкова, автогол дебютанта та дивовижне взяття воріт на останніх хвилинах – дивіться відеоогляд битви. Олексій Михайличенко виділив ключові моменти поразки та знайшов винних.

В інших матчах ігрового дня УПЛ голи чемпіонів світу принесли Маріуполю перемогу над СК Дніпро-1, а Ворскла втримала нічию проти Олімпіка, не давши донеччанам наздогнати себе в таблиці.

Динамо запропонувало 4 млн євро за хорватського бомбардира та має серйозного конкурента. Хавбек збірної Конго відмовився від переходу в Зорю. Шахтар отримав кубок і медалі УПЛ: перше чемпіонство Коноплянки, привітання Фонсеки та Луческу – ми зібрали найкращі миттєвості.

Наші за кордоном

Руслан Маліновський красиво нагадував про себе в матчі Серії А, але опинився в тіні героя, який його замінив і приніс Аталанті перемогу. Андрій Лунін програв матч за 6 очок в Сегунді, отримав найнижчу оцінку, однак догодив фанам емоціями.

Микола Морозюк асистом допоміг Різеспору врятуватись, а Артем Кравець сенсаційною перемогою піднявся з дна Суперліги. Фанати Дебрецена ледь не побили футболістів прямо на полі – українець не допоміг уникнути вильоту вперше за 27 років.

Море алкоголю, пісні з фанатами і небо в салютах – як Сергія Реброва і його Ференцварош нагороджували чемпіонським кубком. Дмитро Чигринський з АЕКом програв у Греції – клуб українця все ще має надії на Лігу чемпіонів.

Європа

Реал переграв Еспаньйол завдяки геніальному асисту Каріма Бензема та відірвався від Барселони на вершині Прімери. Водночас Кіке Сетьєн втратив контроль у Барселоні – футболісти ігнорують тренера, який ризикує позбутися посади.

У центральних матчах Серії А Інтер на останніх хвилинах вирвав перемогу над Пармою, а Мілан впевнено здолав Рому – Паулу Фонсека втрачає останні шанси на Лігу чемпіонів. Штутгарт оформив вихід до Бундесліги, Гамбург ганебною поразкою вирішив долю путівки до плей-офф.

Арсенал драматично здолав Шеффілд Юнайтед, Челсі мінімально переграв Лестер, а Манчестер Сіті без Олександра Зінченка впевнено побив Ньюкасл – всі вони вийшли у півфінал Кубка Англії. Вже відбулося жеребкування вирішальної стадії турніру.