Десна вырвала победу над Динамо в сумасшедшем матче УПЛ – интрига в борьбе за ЛЧ оживает

Десна одолела Динамо (3:2) в 28 туре чемпионата Украины. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Десна – Динамо на "Футбол 24", стартовал в 19:30. Киевляне опережали команду Рябоконя на 6 очков, но ведут напряженную борьбу с Зарей за второе место, поэтому не имели права на ошибку. А в текущем сезоне динамовцы уже потеряли 5 баллов с Десной в Киеве, выиграв лишь минимально на ее поле. Нас ждала горячая битва, ведь в Чернигове эти клубы всегда проводят непростые дуэли.

Десна – Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ

Первый же момент завершился взятием ворот хозяев. На 4-й минуте Андриевский классным пасом нашел свободную зону для Буяльского, прострел Виталия Конопля с Огирей отбили прямо на ногу Цыганкову, и тот спокойно обвел защитника и прошил Паста. Картушов схватился за ногу, будто его ударил Андриевский вблизи вратарской. Монзуль послушала подсказки VAR – пенальти не будет, не заметно там какого-то нарушения. Фаворов пытался пробить после скидки Картушова – Бущан на пару с сенсационным форвардом-дебютантом Каргбо (первый выход в УПЛ) нейтрализовали угрозу. Филлипов после прострела капитана Десны отклеился от Шабанова, но не попал в дальний угол.

А вот и очередной провал в защите киевлян. Привет Кадири и Караваеву, которых Михайличенко выпустил с первых минут, неужели Сирота и Пиварич хуже бы сыграли? Момо завозился с мячом в центре поля, началась атака в ответ, в которой Александр вынужден был отслеживать двух соперников, а в итоге пропустил Картушова на ударную позицию. Удар – Бущан тянет, добивание в пустые ворота. Очередной шанс Десны с нескольких метров. Картушов подал, Кадири проиграл верх, Будковский перебросил ворота. Шепелев подарил Домбровскому мяч в центре поля. Картушов между ног Кадири бросает Кузика на свидание с Бущаном. Воспитанник Динамо пробил мимо голкипера, но минимально промазал.

Каргбо дважды на грани фола сыграл в прессинге, в итоге пробил из-за пределов штрафной – выше. Кузык подхватил круглого и пробил метров с 20. Бущан выполнил очередной сейв, но после углового пришел второй гол Десны. Филлипов сбросил после подачи Конопли на ближнюю штангу, а Каргбо кивнул в собственные ворота. Вот так вышел Ибра! Третье кадровое решение Михайличенко, которое вызывает огромные вопросы. Шепелев не сыграет против Шахтера из-за странной желтой. Вроде и не было там никаких особых грубостей, Монзуль вообще сначала не свистнула фол, а Филлипов даже на ногах удержался.

Ужас Кадири продолжается, регулярно ставят Момо в неудобные позы простыми финтами. Постоянно приходится Буяльскому или Вербичу садиться в глубину и страховать ганца, от этого страдает атака. Идеально видит Андриевский забегание Цыганкова, однако у капитана гостей вышел больше слабенький пас, чем удар. Пока нам весь день показывали, как разминаются запасные динамовцы, прошла очередная контра Чернигова. Удар Филлипова заблокировали, после наигранной комбинации со стандарта начался пожар во вратарской гостей, отбились.

Де Пена очень остро вышел вместо Каргбо в перерыве. Вербича переместили в нападение, а Карлос после комбинации словенца с Цыганковым пробил метров с 16 в дальний угол – Паст потянул. Еще один удар уругвайца после углового, выше. Де Пена и у своих ворот отрабатывает великолепно. Надежно прибрало Динамо контроль к своим ногам. Быстрая атака в касание забуксовала очередной неудачной передачей Караваева, очень много брака у нынешнего заместителя травмированного Миколенко. Буяльский в разрез отдавал, Вербич носком пытался дотянуться, для Паста такой удар – не большая проблема.

Кендзера тонко сбрасывал на Де Пену, но уругваец слишком слабо пробил головой. Андриевский обрезался на чужой половине, Кузык проходит Кадири, как стоячего, после долгого заброса. Только Бущан спасает от третьего пропущенного. Шабанову также желтая, за отмашку. Вторая потеря Динамо на Шахтер. Успокоила команда Рябоконя игру. Караваев дал выше. После стартового натиска в начале второго тайма без моментов игра. Взрывается Десна на контратаках. Дуэт свежих игроков Мостовой и Тотовицкий организовал быструю и опасную атаку, Бущан на месте, как и в следующем эпизоде с тандерболтом Домбровского. Сидорчук отлично продрался по центру и зряче отдал в разрез, Цыганков проиграл борьбу Конопле и даже не сумел пробить.

Де Пена спокойно разобрался на фланге, отдал на ближнюю штангу, а там Цыганков вовремя прочитал момент и ударом пяткой прошил Паста. Вот он исполнительский класс, за который зовут в топ-чемпионаты. Вербич сам пытался всех обыграть, Паст успел выйти и перекрыть угол обстрела. Опять Вербич выигрывает борьбу и пробивает с разворота. Но тут проходит угловой Десны. Арвеладзе, который вышел на замену подал, а Гитченко переиграл Шабанова наверху и перебросил Бущана. Десна набирает 52 балла и приближается к Динамо на 3-очковое расстояние. Заря также сохраняет шансы на второе место, ведь у киевлян теперь лишь 2 пункта преимущества.