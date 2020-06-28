Аталанта перестреляла Удинезе – Малиновский красиво напоминал о себе, но оказался в тени героя, который его заменил

Бергамаски с помощью Руслана Малиновского обыграли Удинезе (2:3) в рамках 28-го тура Серии А. Отчет о матче и игре украинцаМалиновский с партнерами / AFP читайте на "Футбол 24".

Аталанта в предыдущем туре оформила эффектный камбэк против Лацио. Малиновский тогда отличился роскошным голом, чем заслужил место в стартовом составе на второй матч подряд. Руслан вышел под форвардом в паре с Гомесом – номинально располагался немного правее, но играл по всему фронту атаки.

Малиновский забил роскошный гол в ворота Лацио сумасшедшим ударом издалека

Уже на второй минуте украинец попытался обострить ситуацию пасом пяткой – мяч не дошел до Сапаты. Вскоре побежал на подачу с левого фланга, но немного не успел на опережение. Малиновский регулярно оттягивался в глубину и помогал строить атаки. Аталанта доминировала, высоко прессингуя соперника и перепасовываясь на чужой половине.

Бергамаски забили быстрый гол благодаря гениальности Папу Гомеса. Капитан получил пас от Малиновского в центре поля и исполнил фантастический заброс на Сапату – Дуван укротил мяч и без шансов расстрелял голкипера. Аталанта более чем заслуженно вышла вперед и могла удваивать преимущество усилиями игрока сборной Украины.

Удары Малиновского:

Руслан до перерыва нанес три мощных удара из-за пределов штрафной – во всех трех случаях отлично сыграл голкипер Удинезе: где-то чудом спасал ворота, где-то делал стандартный сейв. Украинец заставил его изрядно потрудиться. Самым красивым был третий эпизод, когда Малиновский обыграл двух соперников и выстрелил в дальнюю "девятку".

Аталанта контролировала мяч, но не ситуацию. Провалы в обороне были постоянным явлением. Удинезе длинными передачами отрезал полкоманды гостей и выводил форвардов один на один с Голлини. Сначала прекрасную возможность упустил Фофана, потом плохо пробил Ласанья (еще и офсайд зафиксировал судья).

На 31-й минуте бергамаски все же получили наказание за дыры в защите. Фофана с собственной половины бросил в прорыв Ласанью, а тот прибежал к воротам, безошибочно распорядился мячом и сравнял счет. Эти же персонажи едва не придумали еще один гол: Фофана проскочил нескольких оппонентов и вывел на удар партнера, а Ласанья перебросил и вратаря, и ворота.

В конце первого тайма Малиновский получил очень странную желтую карточку. Аталанта подавала угловой и потеряла мяч – нависла угроза очередной контратаки. Руслан прыгнул в подкат и сыграл четко в мяч, но арбитр где-то увидел нарушение правил. Украинец отреагировал диким шоком, и его можно понять – фола не было.

Этот "горчичник" стал одной из причин, почему Джан Пьеро Гасперини заменил Малиновского сразу после перерыва. Руслан еще успел выполнить несколько подач, которые, впрочем, остались без ударов. На 52-й минуте наш хавбек сел в запас. К тому же он пропустит следующий матч против Наполи из-за перебора желтых карточек.

Удинезе очень неплохо начал второй тайм. Очередной шанс имел Фофана, мощно стрелял с острого угла Троост-Эконг, эффектную комбинацию ударом под ближнюю штангу завершал Уолес. К счастью для Аталанты, ни один из этих эпизодов не стал голевым. Гости также создавали моменты – Фройлер завершил интересную атаку ударом по центру.

У бергамасков круто вошел в игру Муриель, который заменил как раз Малиновского. Первый удар колумбийца голкипер Муссо взял, но через несколько минут Луис не оставил оппоненту шансов. Шедевральное исполнение штрафного от Муриеля, говоря штампами – "снял паутину". Красота! Аталанта снова повела в счете.

Муриель еще раз пристрелялся, затем в касание разрядил пушку с линии штрафной – мяч полетел под перекладину, а вратарь Удине чудом среагировал. Однако через несколько мгновений Луис таки оформил дубль. В аналогичном стиле – ударом в касание, издалека, точно в угол (правда, нижний). Как же Гасперини угадал с заменой!

Удинезе упустил два контрвыпада, но сократил отставание до минимума, когда Ласанья замкнул передачу Зегелара с левого фланга. На больше хозяев не хватило. Аталанта отпраздновала победу, набрала 57 очков и закрепилась в зоне Лиги чемпионов. Удинезе остался на 15 месте.

"Экстаз, магия и большая личность": итальянские СМИ сходят с ума от фантастического гола Малиновского в ворота Лацио