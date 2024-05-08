Фанаты освистали гимн Боснии перед "сепаратистским" финалом Кубка – хорваты одолели сербов
В среду, 8 мая, в финале Кубка Боснии и Герцеговины Зрински обыграл Борац со счетом 1:0.
Кубок Боснии и Герцеговины, финал
Зрински – Борац – 1:0
Гол: Чуже, 30
Финальный матч Кубка Боснии и Герцеговины ознаменовался скандалом. Болельщики обеих команд освистали исполнение национального гимна страны перед началом игры.
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Как информирует BiHFootball, дело в том, что исторически Зрински и Борац – два клуба, которые ненавидят Боснию и Герцеговину. Они, по сути, ориентируются на другие страны: Борац поддерживают сербы, а за Зрински болеют хорваты. В составе Зрински присутствуют 11 хорватов, в составе Бораца выступают 7 сербов и один хорват.
Зриньски обыграл Борац со счетом 1:0. Единственный гол на 30-й минуте забил хорватский полузащитник Марио Чуже.