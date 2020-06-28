toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
ШАХТЕР - ЗАРЯ ДЕСНА - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ БАРСЕЛОНА

Море алкоголя, песни с фанатами и небо в салютах – как Реброва и его Ференцварош награждали чемпионским кубком

10:56 - Читати українською
Море алкоголя, песни с фанатами и небо в салютах – как Реброва и его Ференцварош награждали чемпионским кубком
Ференцварош / официальный сайт клуба

Венгерский Ференцварош наконец получил свои награды за добытое второе подряд чемпинство.

27 июня Ференцварош провел заключительный матч сезона в венгерском первенстве, на своем поле обыграв Мезекевешд (1:0).

Рекорды с тремя украинцами и важный шаг к ЛЧ – как Венгрия реагирует на второе подряд чемпионство Реброва

После завершения игры Сергея Реброва и его футболистов, среди которых двое украинцев – Игорь Харатин и Александр Зубков, наградили чемпионскими медалями и кубком.

Получив свои награды, игроки Ференцвароша вместе с кубком отправились поближе к трибунам, чтобы разделить свою радость вместе с болельщиками.

После официальной церемонии празднование переместилось в раздевалку, где подопечные Сергея Реброва также не сдерживали эмоций, устроив настоящую вечеринку с песнями и алкоголем.

blog_ava
Десна – Динамо: анонс матча УПЛ
08:00
1481
Теги
Мир Венгрия Украинцы за рубежом Ференцварош Ференцварош Видеоновости Игорь Игорь Харатин Александр Александр Зубков Сергей Сергей Ребров
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
51
мин
Десна
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук