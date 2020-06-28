Море алкоголя, песни с фанатами и небо в салютах – как Реброва и его Ференцварош награждали чемпионским кубком

Венгерский Ференцварош наконец получил свои награды за добытое второе подряд чемпинство.

27 июня Ференцварош провел заключительный матч сезона в венгерском первенстве, на своем поле обыграв Мезекевешд (1:0).

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После завершения игры Сергея Реброва и его футболистов, среди которых двое украинцев – Игорь Харатин и Александр Зубков, наградили чемпионскими медалями и кубком.

Получив свои награды, игроки Ференцвароша вместе с кубком отправились поближе к трибунам, чтобы разделить свою радость вместе с болельщиками.

После официальной церемонии празднование переместилось в раздевалку, где подопечные Сергея Реброва также не сдерживали эмоций, устроив настоящую вечеринку с песнями и алкоголем.