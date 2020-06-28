Шахтер получил кубок и медали УПЛ: первое чемпионство Коноплянки, поздравления Фонсеки и Луческу – лучшие мгновения

По завершении поединка против Зари игроки и тренерский штаб "горняков" получили медали и кубок за победу в чемпионате Украины 2019/20.

Шахтер досрочно стал чемпионом Украины сезона 2019/20. В 28-м туре подопечные Луиша Каштру не смогли поразить ворота Зари, ограничившись лишь одним набранным баллом, но вряд ли это существенно испортило настроение "горнякам". Сразу по завершении поединка Шахтер получил чемпионский кубок и золотые медали УПЛ. Напомним, дончане стали сильнейшей командой Украины в четвертый раз подряд, а в целом это уже 13 чемпионство Шахтера. Рекордсменом остается Динамо, у которого 15 титулов.

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Сотрудники клуба сформировали чемпионский коридор для команды. Президент УАФ Андрей Павелко и исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий вручили игрокам и тренерам медали, а капитан "горняков" Андрей Пятов получил кубок чемпионов УПЛ. Интересно, что руководители украинского футбола были единственными, кто имел защитную маску и перчатки – другие не спешили соблюдать правила карантина.

Празднование чемпионского титула стало особенным. Впервые в истории украинского футбола награды вручили при пустых трибунах стадиона, но эффект присутствия болельщиков ощущался благодаря Zoom. Несколько тысяч поклонников "горняков" виртуально были рядом с командой во время получения чемпионских медалей и Кубка. Присоединились к поздравлениям бывшие игроки и тренеры Шахтера – Мирча Луческу, Паулу Фонсека, Виллиан, Томаш Хюбшман, Дуглас Коста и другие экс- "горняки" поздравили команду в специальном видеообращении.

Заметим, что для Евгения Коноплянки это чемпионство стало первым в карьере. До этого наивысшим достижением вингера в Украине было второе место в составе Днепра в сезоне 2013/14. Луиш Каштру, который возглавил Шахтер летом прошлого года, тоже, соответственно, впервые стал чемпионом Украины.

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Фото: ФК Шахтер