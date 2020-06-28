Десна – Динамо – 3:2 – видео голов и обзор матча

Десна победила Динамо (3:2) в рамках 28-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Десна – Динамо на "Футбол 24".

Быстрый гол Цыганкова не сломал настроение хозяев, и они успели дважды ответить еще до перерыва. Лидер Десны Филиппов получил шанс расстрелять Бущана, чуть позже дебютант киевлян Каргбо головой срезал мяч в собственные ворота.

Десна вырвала победу над Динамо в сумасшедшем матче УПЛ – интрига в борьбе за ЛЧ оживает

Второй тайм выдался более спокойным, пока не случился взрыв в последние 10 минут. Цыганков оформил дубль, дав Динамо надежду даже на победу, но реальность была значительно жестче для команды Михайличенко. Бущан пустил мяч за шиворот после замыкания углового Гитченко – 3:2.