Десна – Динамо – 3:2 – видео голов и обзор матча

Италия — 22:48 2577
-
Аталанта перестреляла Удинезе – Малиновский красиво напоминал о себе, но оказался в тени героя, который его заменил
-
Овьедо скандально проиграл аутсайдеру Сегунды – Лунин прервал свою успешную сериюИспания — 22:31 1927
-
Десна вырвала победу над Динамо в сумасшедшем матче УПЛ – интрига в борьбе за ЛЧ оживаетУкраина — 21:24 7708
-
Челси минимально переиграл Лестер и стал третьим полуфиналистом Кубка АнглииАнглия — 20:25 866
-
Десна – Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ – потери и неожиданности от МихайличенкоУкраина — 19:20 10859