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Десна – Динамо – 3:2 – видео голов и обзор матча

21:56 - Читати українською
Десна – Динамо – 3:2 – видео голов и обзор матча
Десна – Динамо – 3:2 – видео голов и обзор матча

Десна победила Динамо (3:2) в рамках 28-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Десна – Динамо на "Футбол 24".

12’ Егор Картушов
26’ Ибрагим Каргбо
90+1’ Андрей Гитченко
 
Виктор Цыганков 4’
Виктор Цыганков 86’
4’ Виктор Цыганков
12’ Егор Картушов
26’ Ибрагим Каргбо
86’ Виктор Цыганков
90+1’ Андрей Гитченко

Быстрый гол Цыганкова не сломал настроение хозяев, и они успели дважды ответить еще до перерыва. Лидер Десны Филиппов получил шанс расстрелять Бущана, чуть позже дебютант киевлян Каргбо головой срезал мяч в собственные ворота.

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Второй тайм выдался более спокойным, пока не случился взрыв в последние 10 минут. Цыганков оформил дубль, дав Динамо надежду даже на победу, но реальность была значительно жестче для команды Михайличенко. Бущан пустил мяч за шиворот после замыкания углового Гитченко – 3:2.

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