Динамо предложило 4 млн евро за хорватского бомбардира и имеет серьезного конкурента, – СМИ

Киевляне не оставляют попыток подписать форварда Мирко Марич, который выступает за Осиек.

Нападающий хорватского Осиека Мирко Марич попал в сферу интересов итальянской Монцы, сообщает официальный сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

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"Бело-красные", принадлежащие экс-владельцу Милана Сильвио Берлускони, попытаются подписать 25-летнего бомбардира уже в ближайшее трансферное окно. Хорват станет существенным усилением для клуба, который пробился в Серию В и будет бороться за дальнейшее повышение в классе.

Однако, итальянской команде придется столкнуться с серьезной конкуренцией за игрока. Среди клубов, которые хотят переманить хорвата, называют и киевское Динамо. "Бело-синие" интересовались Маричем еще в декабре прошлого года, однако сейчас якобы сделали Осиеку конкретное предложение. По сообщению издания 24Sata, киевляне предложили за трансфер Марича 4 млн евро.

Напомним, Мирко перешел в Осиек в сентябре 2017 году из венгерского Видеотона. В текущем сезоне провел за свою команду 34 поединка во всех турнирах, в которых забил 21 гол и отдал 5 результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в 3,2 млн евро.

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