Пушка Кащука в видеообзоре матча Мариуполь – СК Днепр-1 – 2:1

Мариуполь победил СК Днепр-1 в матче 28 тура УПЛ. Смотрите видео голов и главных моментов встречи.

Преимущество азовцев в два гола оформили чемпионы мира U-20. Корниенко замкнул изысканный парашют Кирюханцева, а Кащук мощным выстрелом из-за пределов штрафной не оставил шансов голкиперу.

Голы чемпионов мира принесли Мариуполю победу над СК Днепр-1

Второй тайм уже был за СК Днепр-1. Команда Михайленко осела у ворот соперника и таки добилась своего. Центрбек Мариуполя Муравский получил вторую желтую, да еще и "привез" пенальти – Хобленко не простил. Гости вполне могли вырвать очко, но помешал нефарт и героическая оборона азовцев во главе с Гальчуком.