toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДЕСНА - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ БАРСЕЛОНА ШАХТЕР

Пушка Кащука в видеообзоре матча Мариуполь – СК Днепр-1 – 2:1

20:58 - Читати українською
Пушка Кащука в видеообзоре матча Мариуполь – СК Днепр-1 – 2:1
Алексей Кащук / Сайт Мариуполя

Мариуполь победил СК Днепр-1 в матче 28 тура УПЛ. Смотрите видео голов и главных моментов встречи.

23’ Виктор Корниенко
45+3’ Алексей Кащук
65’ Назарий Муравский
 
Алексей Хобленко 66’
23’ Виктор Корниенко
45+3’ Алексей Кащук
65’ Назарий Муравский
66’ Алексей Хобленко

Преимущество азовцев в два гола оформили чемпионы мира U-20. Корниенко замкнул изысканный парашют Кирюханцева, а Кащук мощным выстрелом из-за пределов штрафной не оставил шансов голкиперу.

Голы чемпионов мира принесли Мариуполю победу над СК Днепр-1

Второй тайм уже был за СК Днепр-1. Команда Михайленко осела у ворот соперника и таки добилась своего. Центрбек Мариуполя Муравский получил вторую желтую, да еще и "привез" пенальти – Хобленко не простил. Гости вполне могли вырвать очко, но помешал нефарт и героическая оборона азовцев во главе с Гальчуком.

blog_ava
Фанаты Дебрецена едва не избили футболистов прямо на поле – украинец не помог спастись от вылета впервые за 27 лет
15:41
4766
Теги
СК Днепр-1 СК Днепр-1 Мариуполь - СК Днепр-1 Мариуполь Мариуполь Видеоновости Алексей Алексей Кащук
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
53
мин
Парма
22:45
Интер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук