Эспаньол в рамках поединка 32-го тура Ла Лиги дал достойный бой мадридскому Реалу, но потерпел минимальное поражение.

Реал в случае победы над Эспаньолом отрывался бы от Барселоны на два очка. Задача была не такой уж и сложной, учитывая пребывание каталонцев на последнем месте в таблице и увольнение тренера Абелардо за день до игры – казалось, что "бланкос" просто переедет соперника. Тем не менее, "попугаи" nfr просто помогать друзьям из столицы Испании не собирались.

Эспаньол начал смело. Хозяева быстро вылетали на чужую половину и уже на 1-й минуте заработали штрафной в метрах 30-ти от ворот – Эмбарба выстрелил с него в руки Куртуа. На 4-й же Ву Лей прорвался по правому флангу и выкатил пас на 11 метров – де Томас не сумел замкнуть, но Дардер пробил с левого края с рикошетом от Карвахаля! Мяч медленно прошёл мимо ближней штанги, но тут всё равно зафиксировали офсайд. Реал ответил неожиданным ударом Каземиро со своей половины поля, едва не поймав Диего Лопеса на выходе. К счастью для каталонцев, голкипер сумел остановить сферу.

После этого момента мадридцы ощутимо перехватили инициативу, едва не отличившись на 10-й минуте выстрелом Каземиро с левой половины штрафной – бразилец не попал в ворота, но отправил в нокдаун Рамоса. На 13-й минуте Каземиро снова оказался в центре внимания, замкнув скидку Варана с углового (выше ворот). Эспаньол подсел, но на 20-х минутах дважды приблизился к голу: на 20-й Рока мощно пробил со штрафного в створ (Куртуа парировал), а на 24-й Ву Лей нанёс удар метров с 18-ти – над перекладиной.

Следующие 20 минут встречи оказались крайне скучными. Реал держал мяч под контролем, но не мог обострить игру качественным моментом, а Эспаньол вообще забыл про контригру. Казалось, что первый тайм так и завершится без ярких эпизодов, но на 44-й минуте болельщики у экранов должны были вскрикнуть – это Диего Лопес снял высокую подачу с фланга, затем на коленях выбил мяч из-под ног Каземиро, который мог забивать с метра, а дальше парировал мощный выстрел Азара из центра штрафной под перекладину! Впрочем, уже через минуту ему пришлось вынимать мяч из сетки: Бензема принял скидку в штрафную и пяткой пробросил сферу между ног защитнику на Каземиро, а бразилец расстрелял ворота с линии вратарской – 0:1!

На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе Реала. Второй же тайм начался с момента Эспаньола – это Ву Лей в касание в дальний угол замкнул прострел с правого фланга, однако получилось слишком слабо. Куртуа поймал мяч, а "попугаям" ничего не давали создать до 66-й минуты, когда де Томас мощно выстрелил со штрафного метров с 25-ти – Тибо спас Мадрид! Между этими эпизодами ничего более острого, чем удар Бензема с острого угла (Диего Лопес парировал) и дальний выстрел Крооса над девяткой, не произошло. "Бланкос" просто контролировали мяч, но не более. Недовольный Зидан в середине тайма решил снять с игры Иско и Азара, бросив в бой Родриго и Винисиуса.

Содержание игры не только не изменилось, но и стало более скучным. Реал до самого конца поединка ничего не создал, кроме заблокированного выстрела Родриго из-за пределов штрафной, который заблокировал Педраса. Эспаньол даже более активно выглядел: так, на 74-й минуте неплохо пробивал с дистанции Давид Лопес (Куртуа поймал мяч), а на 87-й Кальери едва не замкнул навес со стандарта с правого фланга ударом в дальний угол – мяч прошел мимо ворот. Вот, в принципе, и всё, что увидели болельщики, кроме бесцельного переката поперёк поля. Финальный свисток зафиксировал минимальную победу "сливочных".

Таким образом, Реал набрал 71 очко в турнирной таблице, вернув себе лидерство в Примере и оторвавшись от Барселоны на два зачётных балла. Эспаньол, имея в активе 24 пункта, остаётся на дне турнирной таблицы. До выхода из зоны вылета "попугаям" не хватает десять очков.