Украина

Динамо одержало непростую победу над Львовом. Не обошлось без экспериментов Луческу и скандальных моментов. Николай Шапаренко снова стал героем.

Ворскла снова победила и продолжает лидировать. Десна не дожала Ингулец в матче с двумя шедевральными голами. Шахтер планирует получить собственный офис на НСК Олимпийский.

Мир

Рональд Куман выиграл первый трофей во главе Барселоны. Каталонцы выиграли 55-й розыгрыш Кубка Гампера.

АПЛ подарила сумасшедшее начало 2-го тура – в матчах Лидса и Эвертона забили по 7 голов, а Манчестер Юнайтед без шансов проиграл. В Германии дерби Боруссий завершилось в пользу Дортмунда. Серия А стартовала победой Фиорентины и ничьей для Паулу Фонсеки и его Ромы.

Тоттенхэм совершил двойной трансфер – из Реала перебрались Гарет Бейл и Серхио Регилон. Ливерпуль и Вулверхэмптон продали игроков друг другу. Мерсисайд покинул Ки-Яна Хувер, а в обратном направлении отправился Диогу Жота.

Украинцы за рубежом

Роман Яремчук не сумел забить за Гент. Сначала форвард смазал с пенальти, а затем его гол отменили из-за офсайда у партнера. Руслан Малиновский забил гол в товарищеском матче Аталанты.

Андрей Лунин впервые попал в заявку мадридского Реала на матч чемпионата Испании. Евгений Чеберко дебютировал в чемпионате Австрии.

Ференцварош Сергея Реброва устроил издевательство над соперником в Кубке Венгрии, один из шести голов забил Зубков. Арсенал одержал трудную победу над Вест Хэмом – Андрей Ярмоленко провел на поле 11 минут.

Евгений Шахов официально покинул Лечче и продолжит карьеру в грецком АЕКе. Дмитрий Чигринский немного испортил себе дебют в новом сезоне, заработав пенальти в свои ворота. К счастью, голкипер АЕКа отразил удар с отметки, а команда оформила победу.