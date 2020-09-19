Чемпионат Англии 2020/21, 2-й тур

Эвертон – Вест Бромвич – 5:2

Голы: Калвер-Льюин, 31, 62, 66, Родригес, 45, Кин, 54– Диангана, 10, Перейра, 47

Удаение: Гиббс, 45+2

Лидс – Фулхэм – 4:3

Голы: Кошта, 5, 57, Клих, 41 (пен), Бемфорд, 50 – Митрович, 34 (пен), 67, Рид, 62

Манчестер Юнайтед – Кристал Пелас – начало в 19:30

Эвертон принимал Вест Бромвич. Уже на 10-й минуте гости открыли счет благодаря удару Дианганы с дальней дистанции. Однако, еще в первом тайме "ириски" вышли вперед. На 31-й Калвер-Льюин на добивании отправил мяч в ворота, а на 45-й Хамес Родригес, с линии штрафной, мощно пробил точно под правую стойку. В компенсированное время Киран Гиббс кулаком ударил соперника в голову, за что рефери без колебаний назначил прямую красную.

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После перерыва Перейра, со штрафного удара, шедеврально пробил в правую девятку и сравнял счет. Однако, долго радоваться гостям не пришлось. На 54-й Майкл Кин, на добивании в штрафной, сумел запихнуть мяч в сетку, чуть позже, на 62-й Калвер-Льюин замкнул передачу от Ришарлисона. А на 66-й тот же Калвер-Льюин завершил подачу с углового ударом головой. В итоге – 5:2. Уверенная победа "ирисок".

Новички АПЛ Лидс и Фулхэм встретились в поединке на Элланд Роуд. Уже на 5-й минуте хозяева открыли счет. Это Элдер Кошта, в штрафной, нанес пушечный удар под перекладину. На 34-й гости смогли сравнять благодаря пенальти, который реализовал Митрович. А на 41-й был назначен еще один одиннадцатиметровый, но на этот раз в ворота Лидса. Его реализовал Матеуш Клих – голкиперу не удалось угадать угол, в который был направлен удар.

После перерыва хозяева увеличили преимущество – Клих отдал прекрасную диагональ на Бэмфорда, который вышел один на один с голкипером и пробил мимо. На 57-й Элдер Кошта, в штрафной, получил передачу под удар от Бэмфорда и оформил дубль – 4:1. Казалось, что интригу в матче потеряно, но "дачники" считали иначе. На 62-й Рид, с близкой дистанции прошил голкипера, а на 67-й Митрович завершил навес в штрафную ударом головой – 4:3. До последних секунд матча Фулхэм отчаянно пытался сравнять счет, но защита Лидса выстояла.

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