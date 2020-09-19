Чемпионат Греции, 2 тур

Панетоликос – АЕК – 0:2

Голы: Ливая, 68, Манталос, 87

Нереализованный пенальти: Маццола, 75 (Панетоликос)

Чеберко дебютировал в чемпионате Австрии

В стартовом (для себя) матче сезона АЕК на выезде встречался с Панетоликосом (первый тур команда Массимо Карреры пропускала). В составе гостей с первых минут появился защитник Дмитрий Чигринский и провел на поле весь матч. Еще один украинец Евгений Шахов в заявку не попал.

Первый тайм прошел при небольшом преимуществе хозяев, однако команды действовали настолько осторожно, что не смогли пробить хотя бы один раз в створ ворот. После перерыва гости перехватили инициативу и смогли забить: на 68-й минуте отличился ховатський нападающий "желто-черных" Марко Ливая.

Впоследствии Чигринский, пытаясь спасти свою команду, опасно сыграл в своей штрафной, выполнив грязный подкат. Арбитр назначил одиннадцатиметровый. Пенальти взялся пробивать Николас Маццола, однако не смог переиграть кипера АЕКа, а на добивании быстрее оказались защитники. Под конец матча отличился Петрос Манталос и принес своей команде первую победу в сезоне.

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