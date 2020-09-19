Чигринский, несмотря на "привезенный" пенальти, помог АЕКу выиграть первый матч в сезоне
Украинский легионер помог своей команде одержать первую победу в чемпионата Греции.
Чемпионат Греции, 2 тур
Панетоликос – АЕК – 0:2
Голы: Ливая, 68, Манталос, 87
Нереализованный пенальти: Маццола, 75 (Панетоликос)
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В стартовом (для себя) матче сезона АЕК на выезде встречался с Панетоликосом (первый тур команда Массимо Карреры пропускала). В составе гостей с первых минут появился защитник Дмитрий Чигринский и провел на поле весь матч. Еще один украинец Евгений Шахов в заявку не попал.
Первый тайм прошел при небольшом преимуществе хозяев, однако команды действовали настолько осторожно, что не смогли пробить хотя бы один раз в створ ворот. После перерыва гости перехватили инициативу и смогли забить: на 68-й минуте отличился ховатський нападающий "желто-черных" Марко Ливая.
Впоследствии Чигринский, пытаясь спасти свою команду, опасно сыграл в своей штрафной, выполнив грязный подкат. Арбитр назначил одиннадцатиметровый. Пенальти взялся пробивать Николас Маццола, однако не смог переиграть кипера АЕКа, а на добивании быстрее оказались защитники. Под конец матча отличился Петрос Манталос и принес своей команде первую победу в сезоне.
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