Ингулец выходил на отчетный матч с желанием одержать первую победу в элите. К тому же коллектив из Петрово впервые играл хотя бы в своей области – все домашние матчи команда планирует проводить в Кропивницком, ведь свой стадион еще недостроен. Номинально домашний поединок первого тура против СК Днепр-1 "желто-красные" провели на выезде.

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В то же время Александр Рябоконь учит Десну играть без своего лидера – Александр Филиппов близок к завершению трансфера в бельгийский Сент-Трюйден. Кроме того, эта игра для черниговцев стала генеральной репетицией перед дебютом в еврокубках. Уже 24 сентября "северянам" предстоит провести игру против Вольфсбурга в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Сегодняшнюю игру команды начали без "разведки". Уже на 2-й минуте хороший момент имел Гуцуляк, но пробил в руки голкиперу. За Ингулец ответили Щедрый и Ситчинава, но их прострелам хватило точности. Открытый футбол способствовал немалому количеству атак, которую соперники не чурались срывать фолами. Грубость не осталась без внимания рефери, и до 17-й минуты уже четыре исполнителя "подсели" на предупреждения (до перерыва арбитр еще дважды "зажег желтый свет").

На 35-й Ситчинава едва не создал шедевр. Лидер атак Ингульца с пределов штрафной пробивал в падении через себя, но немного не попал. Незадолго до перерыва Дегтярев мог вывести гостей вперед, но после его удара головой мяч полетел выше ворот.

Александр Рябоконь явно был недоволен результатом и перед началом второй половины сделал сразу три замены. И это сработало. Один из свежих игроков – Филипп Будковский – создал гол. После подачи с углового форвард пяткой в стиле Златана скинул на дальнюю штангу, где Гитченко забивал уже практически с линии ворот.

Чтобы выровнять положение Ингульцу понадобилось менее 10 минут. Ситчинава вблизи левого угла штрафной прикрыл мяч корпусом, вышел на ударную позицию и мощно пробил, попав в самую девятку ворот. Паст мог только наблюдать за этим шедевром.

Почти сразу после этого едва не случился курьез. Калитвинцев навешивал с правого фланга, а Ситчинава коснулся мяча уже в своей штрафной – от пропущенного гола спасла штанга. Моменты начали регулярно возникать у обоих ворот. Команды играли, как говорится, без центра поля, однако достичь желаемого длительное время никому не удавалось. В составе Десны наиболее заметным был все тот же Калитвинцев, тогда как Ингулец атаковал более командно.

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Заключительные минуты активнее провела Десна. Черниговцы буквально зажали Ингулец возле его штрафной. Правда, креатива подопечным Рябоконя заметно не хватало – в основном они завершали свои атаки навесами в расчете на высоченного Будковского. Уже в компенсированное время у Филиппа был мегашанс, но он умудрился с линии вратарской попасть в защитника – голкипер уже был отыгран.

В конце концов финальный свисток зафиксировал ничью. Ингулец набрал второе очко в трех турах. Десна в нынешнем розыгрыше УПЛ еще не проигрывала, но сегодняшняя игра намекает, что Александру Рябоконю придется к матчу с Вольфсбургом решить немало вопросов.

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