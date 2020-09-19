Португальский полузащитник Вулверхэмптона Диогу Жота перешел в Ливерпуль, сообщает официальный сайт мерсисайдцев.

Ливерпуль продал игрока в Вулверхэмптон, "наварив" на трансфере в 100 раз большую сумму

23-летний футболист заключил с "красными" долгосрочный контракт. Сумму трансфера Ливерпуль не раскрывает, но авторитетный портал Transfermarkt заявляет о 43 млн евро. Жота получил футболку с номером 20.

Напомним, Жота перешел в Вулверхэмптон в июле 2018 года из мадридского Атлетико за 14 млн евро. В прошлом сезоне он провел за свою команду 48 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 6 результативных передач. Transfermarkt оценивает футболиста в 28 млн евро.

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