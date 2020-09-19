Мадридский Реал отпустил Бейла в клуб из Лондона на правах однолетней аренды, сообщает пресс-служба Тоттенхэма.

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Отметим, что 31-летний валлиец не стал важным элементом в командных построениях Зинедина Зидана. В прошлом сезоне Ла Лиги Гарет провел 16 матчей, в которых отметился двумя голами и совершил столько же ассистов.

Напомним, Гарет имеет большой опыт выступлений за Тоттенхэм – в Лондоне футболист провел 6 успешных лет (с 2007 по 2013 годы). После этого Бейл перешел в Реал, став к тому времени самым дорогим футболистом планеты.

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