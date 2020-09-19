Ворскла после двух побед в стартовых турах запрыгнула на первое место в турнирной таблице УПЛ, однако в Александрии триумфальное шествие полтавчан рисковало завершиться. На КСК Ника "зелёно-белые" не побеждали в течение трёх лет, а сегодня на её трибуны ещё и пустили болельщиков. Кроме того, хозяева хотели реабилитироваться за поражение в Ужгороде, поэтому матч обещал быть интересным.

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Александрийцы начали активнее, до 10-й минуты нанеся три удара по воротам, но ни один из них опасным не оказался. Футболистам Ворсклы было тяжело выйти из-под прессинга "желто-черных", однако хозяевам не удавалось создать истинно голевой момент – у них получались только кроссы и вбегания в штрафную без обострения. Постепенно стартовый натиск подопечных Владимира Шарана сдулся, а команда Юрия Максимова перешла на чужую половину. Моментов у неё также не возникало, однако на 25-й минуте именно Ворскла открыла счёт: Пуцлин исполнил подачу с левого фланга, Дубра выбил её в направлении на Степанюка, а Руслан, опередив Бабогло в штрафной, пробил в правый нижний угол – 0:1!

Содержание игры после этого особо не изменилось. Александрия давила со стандартов и кроссов – одну из подач Лучкевич замыкал ударом головой метров с 12-ти, однако мяч прошел мимо ворот. Ворскла на 31-й минуте шокировала хозяев выходом Кулача один на один с Панькивым и вторым голом, но лайнсменка справедливо отменила его из-за офсайда. По сути, это был последний серьёзный эпизод в первом тайме, ведь все последующие хоть и произошли близко к воротам, однако оказались сумбурными – удары летели или в небо, или в защитников, а чаще до них просто не доходило. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе "зелёно-белых".

На старте второго тайма Ворскла захватила контроль над мячом, что вылилось в гол на 52-й минуте – это Пердута ворвался на правый край штрафной и прострелил на дальнюю штангу, а Пуцлин замкнул. 0:2. Владимир Шаран в ответ снял Мышенка, бросив в бой Третьякова. Александрия сразу же пошла вперёд, начала загружать мяч к воротам Ризныка, но ничего опасного у хозяев не возникало до 62-й минуты – это Грицук перед заменой выстрелил с дистанции, попав в перекладину. Владимир Шаран после этого добавил к атаке Устименко, Безбородко и Задераку.

В последние 20 минут Александрия откровенно оккупировала чужую половину поля, однако моменты создавались со скрипом. На 68-й Безбородко стрелял из-за пределов штрафной с серией рикошетоив, после которых мяч спокойно прикатился в руки Ризныка; ещё через минуту Третьяков получил пас от Задераки и пробил из центра штрафной – мимо правого угла! На 70-й Бабогло нанес удар метров с 30-ти, но получилось точно в руки вратаря. Был ещё неточный удар Безбородько после подачи со штрафного на 84-й – вот, собственно, и всё, что удалось хозяевам в завершающей фазе поединка. Ворскла же могла наказать в контратаке с мощным выстрелем Кане, который Панькив парировал перед собой, но добить мяч в ворота никто не сумел. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу полтавчан.

Таким образом, Ворскла набрала девять очков и осталась на первой позиции в турнирной таблице. Александрия с тремя зачётными баллами в активе держится на восьмой строчке.

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