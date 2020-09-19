Чемпионаты Германии 2020/21, 1-й тур

Айнтрахт – Арминия – 1:1

Голы: Силва, 68 – Суку, 51

Вердер – Герта – 1:4

Голы: Зельке, 69 – Пекарик, 42, Лукебакио, 45+2, Кунья, 62, Кордоба, 90

Кёльн – Хоффенхайм – 2:3

Голы: Андерссон, 22 – Крамарич, 4, 45+3 (пен), 90+3

Унион – Аугсбург – 0:1

Голы: Бюлтер, 75– Варгас, 41, Грегорич, 82, Хан, 89

Штутгарт – Фрайбург – 2:3

Голы: Калайдзич, 71, Вамангитука, 81 – Петерсен, 8, Саллан, 26 Грифо, 48

Боруссия Д – Боруссия М – начало в 19:30

Арминия в дебютном матче после возвращения в Бундеслигу приехала в гости к Айнтрахту. До перерыва голов не забивали, а вот на старте второго тайма команда из несуществующего города неожиданно открыла счёт – это Суку (фамилия такая у человека) реализовал выход один на один. Франкфуртцы сравняли на 68-й после подачи Костич с левого фланга и скидки Доста на линию вратарской – её замкнул Андре Силва. Это был последний гол во встрече.

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Вердер в домашнем поединке против Герты продержался до конца первого тайма, пока не пропустил вследствие прострела Миттельштадта на дальнюю штангу – его замкнул Пекарик. В компенсированное время превосходство берлинцев удвоил Лукебакио, вышедший один на один с Павленкой под углом, а в середине второго тайма Кунья получил передачу и мощно пробил с левого края штрафной – 0:3. Лишь после этого гости сбавили обороты, даже позволив Вердеру забить гол престижа – это Зельке отличился ударом головой. Впрочем, последнее слово осталось за Гертой: на 90-й минуте Кордоба получил качественный пас с фланга от Леки и переиграл Павленку – 1:4.

Хоффенхайм приехал в Кёльн и вышел вперёд уже на 4-й минуте встречи – это Крамарич наказал голкипера за неудачную передачу при розыгрыше от ворот. "Козлы" сравняли на 22-й благодаря подаче Тильмана на ближнюю штангу и красивому замыканию Андерссона, но в компенсированное время оборона хозяев привезла себе пенальти – его реализовал Крамарич. Хоффенхнайм удерживал победный счёт до 86-й минуты, пока не пропустил в результате навеса со штрафного, удара в штангу и добивания Дрекслера. Казалось, что Кёльн спасётся от поражения, однако в компенсированное время Крамарич получил передачу на линию штрафной и расстрелял ворота – 2:3! Это был победный гол.

Унион принимал Аугсбург, также пропустив в конце первого тайма: Фрамбергер получил передачу на правом фланге и исполнил подачу на линию вратарской, а Варгас замкнул головой – 0:1. Бюльтер сравнял счёт на 75-й минуте, расстреляв ворота после передачи с левого фланга в центр штрафной, однако Аугсбург в ответ провел ещё два гола. На 82-й точным ударом головой отличился Грегорич, а на 89-й хозяев добил Хан. 1:3 в Берлине.

Штутгарт вернулся в Бундеслигу и в домашнем матче сразу же сгорел Фрайбургу. Уже на 8-й минуте Петерсен открыл счёт, пробив головой после подачи Саллаи с правого фланга, а на 26-й Саллаи сыграл на добивании после стандарта и удара Петерсена пяткой – 0:2. В начале второго тайма выстрел Грифо из центра штрафной довел счёт до разгромного. Казалось, что это конец, однако на 75-й минуте Калайдзич перебросил голкипера Фрайбурга, а на 81-й Вамангитука сократил отставание Штутгарта до минимума – 2:3. Впрочем, на большее ветсфальцев не хватило.

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