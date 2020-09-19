Голкипер Реала и сборной Украины Андрей Лунин оказался в заявке мадридского клуба на матч 2-го тура Ла Лиги против Реал Сосьедада.

Реал в своем твиттере объявил список из 22 игроков, заявленных на поединок против Реал Сосьедад.

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Отметим, что в этот список попал и Андрей Лунин. Интересно, что это произошло впервые после прихода украинца в мадридский Реал.

"Сливочные" будут стартовать в чемпионате Испании уже завтра, 20 сентября. Соперником Реала станет Реал Сосьедад, а начало матча в 22:00.

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