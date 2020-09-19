ЛАСК в рамках второго тура австрийской Бундеслиги на выезде встречался с Тиролем. Поединок закончился боевой ничьей (1:1), а в составе гостей впервые в чемпионате появился полузащитник молодежной сборной Украины Евгений Чеберко. Он вышел с первых минут и провел на поле первый тайм. После перерыва его заменил Андраде.

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Напомним, в первом туре в матче с Аустрией Чеберко весь матч провел на скамейке запасных.

К слову, Евгений перешел в австрийский клуб в середине июля из луганской Зари, подписав соглашение до 2024 года. Луганчане получили за своего полузащитника 300 тысяч евро.

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