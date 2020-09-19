Фиорентина минимально одолела Торино в первом матче сезона
В рамках первого тура Серии А Торино на выезде минимально уступил Фиорентине. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Италии 2020/21, 1-й тур
Фиорентина – Торино – 1:0
Гол: Кастровилли, 78
Верона – Рома – начало в 21:45
Фиорентина в первом матче сезона принимала Торино. Первая половина встречи особо ничем не запомнилась. Команды обменялись несколькими ударами и ушли на перерыв с нулевым счетом.
Сразу после перерыва "фиалки" открыли счет благодаря голу Бираги, но после просмотра VAR на предмет офсайда он был отменен. После этого опасных моментов не было до 78-й минуты, когда Федерико Кьеза ворвался в штрафную, обыграл защитника и отдал на дальнюю стойку, где Кастровилл замкнул. "Быки" до конца матча не смогли создать ни одного момента. В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Фиорентины – 1:0.
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