В рамках первого тура Серии А Торино на выезде минимально уступил Фиорентине. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2020/21, 1-й тур

Фиорентина – Торино – 1:0

Гол: Кастровилли, 78

Верона – Рома – начало в 21:45

Фиорентина в первом матче сезона принимала Торино. Первая половина встречи особо ничем не запомнилась. Команды обменялись несколькими ударами и ушли на перерыв с нулевым счетом.

Сразу после перерыва "фиалки" открыли счет благодаря голу Бираги, но после просмотра VAR на предмет офсайда он был отменен. После этого опасных моментов не было до 78-й минуты, когда Федерико Кьеза ворвался в штрафную, обыграл защитника и отдал на дальнюю стойку, где Кастровилл замкнул. "Быки" до конца матча не смогли создать ни одного момента. В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Фиорентины – 1:0.

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