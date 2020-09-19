Аталанта из Бергамо продолжает готовиться к старту нового сезона в итальянской Серии А. Соперником "Богини" в субботу стал Комо.

Бергамаски уничтожили соперника со счетом 5:1, а Руслан Малиновский был одним из самых заметных на поле.

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В частности, украинец забил один из мячей. Также он принял участие в еще одной голевой атаке и организовал несколько опасных моментов для партнеров. Кроме Малиновского, забивали также Луис Муриель и Рафаэль Толои. Они оформили дубли.

К слову, первый официальный матч сезона 2020/21 Аталанта проведет 26 сентября. Соперником подопечных Джан Пьеро Гасперини будет Торино.

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