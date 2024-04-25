Главный тренер Реала Карло Анчелотти сообщил, что бельгиец работает по плану и может сыграть уже 4 мая против Кадиса.

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Если этот прогноз сбудется, то Андрей Лунин рискует выпасть из основы мадридцев на второй матч полуфинала ЛЧ против Баварии. Первая встреча в Мюнхене состоится 30 апреля, а вот вторая в столице Испании – 8 мая.

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Напомним, Куртуа травмировал колено перед началом сезона и дал шанс украинцу победить Кепу в битве за статус временно основного. Тибо должен был полностью восстановиться в марте, но подвело другое колено. Лунин стал героем четвертьфинала ЛЧ против Манчестер Сити, сделав два решающих сейва в серии пенальти. Впрочем, все указывает на то, что бельгиец снова будет железным №1, если наберет привычные кондиции.

Пикантности ситуации добавляет контракт Лунина, по которому остался всего один год. Реал предложил украинцу продление, однако тот хочет оценить свои перспективы. Последний месяц этого сезона должен показать, есть ли у Андрея хоть какие-то шансы против Куртуа.

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