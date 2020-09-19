Товарищеский матч. Кубок Гампера-2020

Барселона – Эльче – 1:0

Гол: Гризманн, 2

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В юбилейном розыгрыше Кубка Гампера Барселона принимала Эльче. Товарищеский турнир, который в 2020-м проводился 55 раз, снова покорился "сине-гранатовым". Эта победа стала для Барселоны 43-й в историии 8-й подряд.

Интересно, что обе команды должны были встретиться еще 13 сентября в рамках первого тура чемпионата Испании, однако поединок перенесли из-за вспышки COVID-19 в лагере Эльче.

Единственный и, как оказалось, решающий гол в матче был забит уже на второй минуте – французский форвард каталонцев Антуан Гризманн, воспользовавшись пасом Жорди Альбы с левого фланга, с района одиннадцатиметровой отметки пробил мимо голкипера и принес своей команде первый трофей в сезоне.

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