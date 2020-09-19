Ливерпуль продал игрока в Вулверхэмптон, "наварив" на трансфере в 100 раз большую сумму
Нидерландский защитник Ки-Яна Хувер перешел в Вулверхэмптон, сообщает официальный сайт мерсисайдцев.
Ливерпуль в шаге от трансфера звезды Вулверхэмптона
18-летний защитник стоил "волкам" 9 млн фунтов. Еще 4,5 млн фунтов будут предусмотрены в виде бонусов. Интересно, что "красные" смогли заработать на продаже своего футболиста в 100 раз больше по сравнению с суммой, которую они выплатили Аяксу в августе 2018-го (90 тысяч фунтов). Хувер заключил с новой командой контракт до 2025 года.
Напомним, Ки-Яна сыграл за первую команду Ливерпуля всего в четырех матчах, забив единственный гол в ворота МК Донс в Кубке Лиги в прошлом сезоне.
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