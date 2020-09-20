Головні новини 19 вересня: Шапаренко врятував Динамо, Куман виграв перший трофей у Барселоні, топ-трансфери для Моурінью
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за суботу, 19 вересня.
Україна
Динамо здобуло непросту перемогу над Львовом. не обійшлося без експериментів Луческу та скандальних моментів. Микола Шапаренко знову став героєм.
Ворскла знову перемогла і продовжує лідирувати. Десна не дотисла Інгулець у матчі здвома шедевральними голами. Шахтар планує отримати власний офіс на НСК Олімпійський.
Світ
Рональд Куман виграв перший трофей на чолі Барселони. Каталонці виграли 55-й розіграш Кубка Гампера.
АПЛ подарувала божевільний початок 2-го туру – у матчах Лідса та Евертона забили по 7 голів, а Ман Юнайтед без шансів програв. В Німеччині дербі Борусій завершилося на користь Дортмунда. Серія А стартувала перемогою Фіорентини та нічиєю для Паулу Фонсеки і його Роми.
Тоттенхем здійснив подвійний трансфер – з Реала перебралися Гарет Бейл та Серхіо Регілон. Ліверпуль та Вулверхемптон продали гравців один одному. Мерсисайд покинув Кі-Яна Хувер, а у зворотньому напрямку вирушив Діогу Жота.
Українці за кордоном
Роман Яремчук не зумів забити за Гент. Спочатку форвард змарнував пенальті, а потім його гол скасували через офсайд у партнера. Руслан Маліновський забив гол у товариському матчі Аталанти.
Андрій Лунін вперше потрапив до заявки мадридського Реала на матч чемпіонату Іспанії. Євген Чеберко дебютував у чемпіонаті Австрії.
Ференцварош Сергія Реброва влаштував знущання з суперника у Кубку Угорщини, один із шести голів забив Зубков. Арсенал здобув важку перемогу над Вест Хемом – Андрій Ярмоленко провів на полі 11 хвилин.
Євген Шахов офіційно покинув Лечче і продовжить кар'єру в грецькому АЕКу. Дмитро Чигринський дещо зіпсував собі дебют у новому сезоні, заробивши пенальті у власні ворота. На щастя, голкіпер АЕКа відбив удар з позначки, а команда оформила перемогу.