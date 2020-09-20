Україна

Динамо здобуло непросту перемогу над Львовом. не обійшлося без експериментів Луческу та скандальних моментів. Микола Шапаренко знову став героєм.

Ворскла знову перемогла і продовжує лідирувати. Десна не дотисла Інгулець у матчі здвома шедевральними голами. Шахтар планує отримати власний офіс на НСК Олімпійський.

Світ

Рональд Куман виграв перший трофей на чолі Барселони. Каталонці виграли 55-й розіграш Кубка Гампера.

АПЛ подарувала божевільний початок 2-го туру – у матчах Лідса та Евертона забили по 7 голів, а Ман Юнайтед без шансів програв. В Німеччині дербі Борусій завершилося на користь Дортмунда. Серія А стартувала перемогою Фіорентини та нічиєю для Паулу Фонсеки і його Роми.

Тоттенхем здійснив подвійний трансфер – з Реала перебралися Гарет Бейл та Серхіо Регілон. Ліверпуль та Вулверхемптон продали гравців один одному. Мерсисайд покинув Кі-Яна Хувер, а у зворотньому напрямку вирушив Діогу Жота.

Українці за кордоном

Роман Яремчук не зумів забити за Гент. Спочатку форвард змарнував пенальті, а потім його гол скасували через офсайд у партнера. Руслан Маліновський забив гол у товариському матчі Аталанти.

Андрій Лунін вперше потрапив до заявки мадридського Реала на матч чемпіонату Іспанії. Євген Чеберко дебютував у чемпіонаті Австрії.

Ференцварош Сергія Реброва влаштував знущання з суперника у Кубку Угорщини, один із шести голів забив Зубков. Арсенал здобув важку перемогу над Вест Хемом – Андрій Ярмоленко провів на полі 11 хвилин.

Євген Шахов офіційно покинув Лечче і продовжить кар'єру в грецькому АЕКу. Дмитро Чигринський дещо зіпсував собі дебют у новому сезоні, заробивши пенальті у власні ворота. На щастя, голкіпер АЕКа відбив удар з позначки, а команда оформила перемогу.