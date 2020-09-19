Украинец присоединился к "желто-черных", сообщает официальный сайт клуба.

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В субботу Шахов успешно прошел медосмотр и подписал контракт с афинянами. Срок действия и детали сделки пока остаются неизвестными. АЕК оформил переход хавбека бесплатно. Шахов находился в статусе свободного агента. Ранее украинский полузащитник провел 3 сезона в составе другого греческого гранда – ПАОКа.

К слову, в сезоне 2019/20 Евгений Шахов провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.

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