Мудрик может уйти из Челси в аренду – СМИ шокировало двумя топ-претендентами с украинским следом
Челси продолжает искать пути наилучшего развития Михаила Мудрика.
Лондонский клуб не исключает вариант с арендой 23-летнего украинца, утверждает Fichajes.net.
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Маурисио Почеттино верит в Мудрика, но тот за полтора года на Стэмфорд Бридж пока не смог достичь стабильно высокого уровня игры. Смена обстановки могла бы пойти на пользу вингеру.
Продажа возможна лишь при условии приближения цены к той, которую Челси платил Шахтеру, но до этого очень далеко. Трансфер Мудрика обошелся "синим" в 70 млн евро, еще 30 млн предусмотрены бонусами. Сейчас Transfermarkt оценивает украинца вдвое дешевле – 35 млн евро.
Источник называет Ювентус и Арсенал главными кандидатами на аренду Мудрика. Оба клуба имеют исторический опыт сотрудничества с украинцами. За Арсенал сейчас выступает Александр Зинченко, а в 1999-2003 годах играл Олег Лужный. Цвета Ювентуса в 1988-1990 годах защищал один из первых украинских легионеров – Александр Заваров.
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