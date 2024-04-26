Лондонский клуб не исключает вариант с арендой 23-летнего украинца, утверждает Fichajes.net.

В Челси раскрыли причины неудач Мудрика и Ко – они касаются ментального состояния

Маурисио Почеттино верит в Мудрика, но тот за полтора года на Стэмфорд Бридж пока не смог достичь стабильно высокого уровня игры. Смена обстановки могла бы пойти на пользу вингеру.

До слова, вже 27 квітня Челсі зіграє на полі непростої Астон Вілли. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: шанси майже рівні. Успіх Вілли оцінюють коефіцієнтом 2,22, а на Мудрика і компанію 3,04. Нічия – 3,99. Матч очікується результативним. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET пропонує поставити за 1,44, а на відповідний тотал менше – за 2,88.

Продажа возможна лишь при условии приближения цены к той, которую Челси платил Шахтеру, но до этого очень далеко. Трансфер Мудрика обошелся "синим" в 70 млн евро, еще 30 млн предусмотрены бонусами. Сейчас Transfermarkt оценивает украинца вдвое дешевле – 35 млн евро.

Источник называет Ювентус и Арсенал главными кандидатами на аренду Мудрика. Оба клуба имеют исторический опыт сотрудничества с украинцами. За Арсенал сейчас выступает Александр Зинченко, а в 1999-2003 годах играл Олег Лужный. Цвета Ювентуса в 1988-1990 годах защищал один из первых украинских легионеров – Александр Заваров.

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