Бельгийский Гент с Романом Яремчуком и Игорем Пластуном победил Мускрон в матче 6-го тура чемпионата Бельгии. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Чемпионат Бельгии 2020/21, 6-й тур

Мускрон – Гент – 0:1

Гол: Дорш, 14

Нереализованный пенальти: Яремчук, 21 (Гент)

Гент провел первый поединок в чемпионате Бельгии под руководством нового тренера и сразу одержал победу. Уже на 14 минуте Дорш открыл счет в матче, а за 7 минут Яремчук должен был удвоить преимущество, однако не реализовал пенальти.

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В конце матча Роман таки отправил мяч в ворота после классного заброса с собственной половины и скидки партнера, однако арбитр заметил офсайд у Оджиджы-Офоэ, который ассистировал украинцу. Отметим, что Игорь Пластун, как и Яремчук, провел на поле весь поединок, а вот Роман Безус даже не попал в заявку.

Таким образом, Гент набрал 6 очков и поднялся на 12 место, Мускрон с 2 пунктами остается на дне турнирной таблицы.

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