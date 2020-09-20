Вест Хэм потерпел поражение в матче первого тура АПЛ, что сделало разговоры вокруг близкой отставки Дэвида Мойеса ещё более громкими. Шотландский наставник, однако, гнул свою линию, что снова негативно отразилось на Ярмоленко – Андрей остался в запасе. Арсенал же неделю назад разгромил Фулхэм, поэтому на Олимпийском стадионе "канониры" считались безоговорочными фаворитами. Казалось, что у "молотобойцев" нет шансов.

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Впрочем, первый тайм оказался очень плохим для обеих команд. В стартовые 20 минут ничего интересного не происходило, за исключением падения Боуэна в штрафной "гуннеров", однако Майкл Оливер справедливо проигнорировал нырок Джаррода. Был также удар головой метров с шести в исполнении Огбонны на старте встречи, но он был очень слабым – Лено спокойно поймал мяч. Арсенал не имел и таких моментов, однако именно подопечные Микеля Артеты открыли счёт на 25-й минуте: Сака разогнал атаку и запустил Обамеянга на левый край штрафной, тот подал на линию вратарской, а Ляказетт замкнул – 0:1! В этом эпизоде было подозрение на офсайд, но VAR встал на сторону гостей.

На 30-й минуте Арсенал мог удвоить преимущество, однако Сака после передачи от Виллиана и вбегания в штрафную выстрелил над перекладиной. После этого Вест Хэм перехватил инициативу, едва не заработав пенальти на 38-й минуте – это Габриэл подыграл себе рукой и остался незамеченным арбитрами, хотя вполне возможно, что они просто расценили момент как игру плечом. По новым рекомендациям такой вариат вполне реален.

Это был единственный момент Вест Хэма во второй половине первого тайма – кроме гола. "Молотобойцы" сумели сравнять перед самым свистком на перерыв: Соучек разогнал атаку и отдал передачу на правый край штрафной, Фредерикс сразу же прострелил, а Антонио замкнул метров с шести – 1:1. Именно с этим счётом команды и ушли отдыхать.

Второй тайм Арсенал начал активно, но ничего острее заблокированого удара Сака в первые десять минут гости создать не смогли. Вест Хэм отвечал: на 51-й минуте Масуаку стрелял с дистанции значительно выше ворот, а на 53-й он же навесил на Антонио – Майкл пробивал метров с трёх, но попал в Лено. Кроме того, к 60-й минуте "молотобойцы" заработали ряд угловых и стандартов, однако остроты, опять же, выжать не удалось.

Лено скучал до 67-й минуты, когда Антонио неожиданно замкнул подачу Масуаку ударом в перекладину. Затем голкипер "гуннеров" ​​выпустил мяч из рук, позволив Антонио пробить по воротам – выстрел накрыл Габриэл. Через пять минут удар Соучека с дистанции уже никто не накрывал, но Томаш не попал в створ.

Микель Артета ещё на 64-й минуте выпустил на поле Пепе, а на 77-й минуте добавил к атаке Нкетию, однако Арсеналу удалось лишь выровнять ход игры – но у ворот Фабиански было сухо. Давление Вест Хэма к тому времени также сдулось, поэтому Дэвид Мойес решился бросить в бой Ярмоленко. Андрей вышел на поле на 83-й минуте, а на 85-й "молотобойцы" могли забить с прострела Фредерикса на дальнюю штангу – Соучек xenjxre не дотянулся до мяча. Наказание было мгновенным: Сака разрезал оборону пасом на Себальйоса, который с левого края штрафной покатил на линию вратарской – Нкетия замкнул в пустые. 1:2!

Вест Хэм пытался что-то организовать на последних минутах, но у хозяев не получилось ничего. Не запомнился и Ярмоленко, успевший только раз исполнить подачу – неудачно. В конце концов, чуда не произошло. Финальный свисток зафиксировал победу Арсенала.

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