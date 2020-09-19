Защитник мадридского Реала Серхио Регилон стал полноценным игроком Тоттенхэма, сообщает официальный сайт лондонского клуба.

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23-летний левый защитник подписал контракт со "шпорами" до 2025 года. Сумму трансфера Тоттенхэм не разглашает, но авторитетный портал Transfermarkt заявляет о 30 млн евро. Серхио получил футболку с номером 3.

Напомним, Регилон – воспитанник мадридского Реала. Прошлый сезон он провел в Севилье на правах аренды. Испанец сыграл 38 матчей во всех турнирах в футболке победителей Лиги Европы сезона 2019/20, забил три гола и отдал пять результативных передач.

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