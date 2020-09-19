Шахтер планирует получить собственный офис на НСК Олимпийский
13:42 - Читати українською
Шахтер продолжает обустраиваться на главной арене Украины.
На НСК Олимпийский вскоре может появиться офис донецкого клуба, информирует Telegram канал Бомбардир.
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Соответствующие службы Шахтера уже работают над этим вопросом. Чемпионы Украины переехали на столичную арену в июле этого года и надеются проводить на ней все домашние матчи сезона 2020/21. Речь идет не только об УПЛ, но и о Лиге чемпионов.
Напомним, что "горняки" победили Колос (3:1) в первом туре чемпионата Украины именно на НСК Олимпийский.
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