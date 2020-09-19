На НСК Олимпийский вскоре может появиться офис донецкого клуба, информирует Telegram канал Бомбардир.

Срна: Не вижу проблемы в том, чтобы Шахтер играл на Олимпийском – это не стадион Динамо

Соответствующие службы Шахтера уже работают над этим вопросом. Чемпионы Украины переехали на столичную арену в июле этого года и надеются проводить на ней все домашние матчи сезона 2020/21. Речь идет не только об УПЛ, но и о Лиге чемпионов.

Напомним, что "горняки" победили Колос (3:1) в первом туре чемпионата Украины именно на НСК Олимпийский.

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