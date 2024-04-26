Манчестер Сити разбил команду Роберто Де Дзерби в перенесенном матче АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Гвардиола расхваливает Де Дзерби, но навязать борьбу итальянский тренер не сумел. Манчестер Сити еще в первом тайме выдал мощную 17-минутку и создал три гола в ворота Брайтона.

Манчестер Сити сокрушил Брайтон и обошел Ливерпуль в таблице АПЛ – Фоден оформил дубль и сравнялся с Месси

Де Брюйне открыл счет в непривычном стиле – головой замкнул прострел. Затем на авансцену вышел Фоден. Новый лидер Сити удвоил преимущество со штрафного благодаря рикошету, а через несколько минут оформил дубль, когда Силва удачно пошел в прессинг.

Точку в матче поставил Альварес. Чемпион мира добил мяч в пустые ворота после активности Уокера. Брайтон имел шансы на гол престижа, но не воспользовался ими. Ман Сити подтверждает статус фаворита на чемпионство.