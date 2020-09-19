Первый тайм команды провели довольно вяло и имели немного моментов для забитого гола. На второй тайм Луческу выпустил сразу четырех лидеров, что привело к первому голу – Цыганков уверенно реализовал пенальти. Львов довольно быстро отыгрался, буквально занеся мяч в ворота. Игра шла к ничьей, однако Шапаренко решил судьбу поединка. Сначала Николай роскошно забил со штрафного, а чуть позже ассистировал Супряге, красиво обыграв перед этим защитника.

Динамо дожало Львов благодаря Шапаренко в очень нервном матче с удалением и скандалом между тренерами

Таким образом, Динамо набрало 7 очков и поднялся на вторую строчку, Львов с 0 очков остался на дне турнирной таблицы.