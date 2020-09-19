Ференцварош под руководством Сергея Реброва камня на камне не оставил от Рачкеве в рамках 1/64 финала Кубка Венгрии. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Кубок Венгрии 2020/21, 1/64 финала

Рачкеве – Ференцварош – 1:6

Голі: Маркович, 86 – Батурина, 17, 52, Катона, 32, Зубков, 55, Варга, 81, Шкварка,82

Ференцварош открыл счет в матче на 17 минуте после классной комбинации и точный удар Батурина. Катона до перерыва удвоил преимущество подопечных Реброва, а после перерыва Батурина и Зубков сделали счет разгромным. Концовка матча получилась также результативной – Варга и Шкварка забили по голу за 2 минуты, а Маркович сумел забить гол престижа.

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Отметим, что Зубков провел на поле весь матч и кроме забитого гола имел еще несколько неплохих возможностей, а также помогал их создавать партнерам. Другой украинец Ференцвароша, Игорь Харатин, не явился на поле после изнурительного поединка в Лиге чемпионов против загребского Динамо.

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