Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Львов на "Футбол 24", стартовал в 19:30. Киевляне – между двумя битвами Лиги чемпионов. После победы над АЗ настала пора репетиции к встрече с Генком в плей-офф квалификации. Команда Луческу потеряла очки с Десной в прошлом туре, поэтому не имела права на ошибку. Львов на старте УПЛ 2020/21 не впечатлял – то вспышка заражения коронавируса COVID-19, то разгромное поражение от Колоса. В истории противостояния команд это 10 матч. Динамовцы выиграли 8, а муниципалы – 1.

Динамо – Львов: онлайн-трансляция матча УПЛ

Луческу выпустил более чем резервный состав относительно того, что был в двух предыдущих матчах в УПЛ и ЛЧ. Леднев, Шепелев, Вербич и Андриевский дебютировали в текущем сезоне с первых минут, Цитаишвили и Сирота вернулись. Миколенко с АЗ играл центрбека, а сейчас вышел на более привычной позиции левого защитника, к тому же с повязкой капитана – дебют в этой роли в его 21 год. Первый удар на 9-й минуте. Шепелев после розыгрыша углового подал, а Сирота без помех пробил крайне неудачно. Очень интенсивно прессингует Львов в первые минут 20. Ничего не получается у обновленного треугольника атаки Динамо: Цитаишвили, Леднев и Вербии испытывают серьезные трудности с созданием моментов.

Выманили киевляне соперника в высокий прессинг, после чего Бущан вывел Супрягу в перспективный забег. Владислав переиграл Кравчука на скорости, ворвался в пределы вратарской, но 26-летний защитник выбил мяч в подкате. Леднев испытал свою левую – удар издалека заблокировали на угловой. Не идут подачи с угла поля у киевлян. Львов лучше выглядит в прессинге, цифры первых матчей сезона находят свое подтверждение. Луческу очень нервничает, но его крики тонут в громких подсказках Цецадзе, который лучше управляет игрой своей команды.

Львов несколько раз неплохо перехватывал мяч на половине поля динамовцев или выбегал в контратаки правым флангом. Впрочем, 2 дальних удара Фелипе не имели никаких шансов залететь в рамку. Чудовищное количество брака от Кендзеры, Леднева, Цитаишвили и Андриевского, слабо выглядят и Супряга, Вербич и Шепелев. Ничего не работает в команде Луческу, крайне редко проходят хозяева в штрафную соперника. Вербич классно сыграл в подкате, помог Ледневу подобрать мяч в свободной зоне по центру. Богдан вернул словенцу, первый острый момент аж на 39 минуте – сейв Литовченко.

Миколенко отлично потянул мяч, сместился в центр, оставил Шепелеву. Владимир наконец разрезал защиту, после чего Цитаишвили едва ли не впервые остался 1 в 1 с мячом в штрафной. Гио накрутил защитника и выдал Шепелеву – снаряд после рикошета опустился на ворота. Как и в матче с Десной, Киев неизвестно чем занимался почти до 40 минуты. Затем моменты немного пошли. Шепелев блестящим черпачком забросил на ход Миколенко, Цитаишвили выиграл воздух, а дальше Леднев и Супряга не разобрались. Полный провал Динамо в первые 45 минут: 4:5 по ударам, 1:0 по попаданиям в створ. После 7 угловых практически никакой опасности.

Уже в перерыве Луческу выпустил Шапаренко, Сидорчука, Цыганкова и Буяльского вместо Шепелева, Андриевского, Цитаишвили и Леднева. Сразу Цыганков создает момент Вербичу - не получилось забить, не беда. Все тот же Виктор после подбора Буяльского катит за спины защитникам, а Клименчук заваливает Супрягу. Цыганков спокойно реализовал пенальти. Миколенко и Супряга с расстрельных позиций пробивали – выше и во вратаря соответственно. Клименчук нарисовал штрафной удар за якобы фол Кендзеры. Динамо пропустило противоречивый гол. Кравчук опередил Миколенко после подачи со стандарта, а Челич с третьей попытки добил в ворота Бущана, который уже зажал снаряд в ногах на линии ворот, но из-под вратаря удалось вытолкать круглого в сетку.

Кравец на 67-й дебютировал после своего возвращения в киевский клуб. Интересно, что заменил Артем Вербича, а не Супрягу. Бущан дальним пасом вывел Цыганкова фактически один на один, однако Литовченко выиграл дуэль. Цецадзе наехал на кого-то из тренеров Динамо визгом уже сорванным горлом: "Чтобы я вашего голоса больше не слышал, сиди там!" Диего Лонго, похоже, подвергся гневу грузинского наставника. Супряга сфолил против соперника, а тот слишком долго лежал на газоне, возмущались киевские тренеры. Цыганков с криком падает в штрафной. Якобы Миуби рукой прошелся по лицу Виктора. Копиевский дал вторую желтую защитнику Львова, но пенальти нет, а фол в атаке. Удивительное судейство сегодня.

Буяльский заработал штрафной, Шапаренко перебросил стенку – 2:1 на 87 минуте. И снова Николай! Шапаренко классно разобрался с защитником и отдал в разрез на Супрягу – молодежный чемпион мира расстрелял голкипера. Всего на 1 удар Динамо перестреляло Львов (11:10), но качество моментов киевлян было значительно выше, поэтому и картина с попаданиями в створ ворот совсем другая (6:2). В то же время странное удаление защитника гостей, стычка тренеров команд и выдуманный штрафной, после которого Челич выбил мяч из ног Бущана в сетку, оставили неприятный осадок. Удивительно нервный матч, в котором Львов имел серьезные шансы зацепиться за ничью, но немного не дотянул – индивидуальные ошибки, фолы и магия Шапаренко решили судьбу 3 очков в пользу динамовцев.