Барселона нацелилась на одиозную звезду Баварии
Немецкий вингер Лерой Сане снова может попробовать свои силы за рубежом.
Барселона хочет подписать Сане, сообщает El Chiringuito. Несколько дней назад каталонцы якобы уже контактировали с Баварией по трансферу, который утвердили и Хави, и руководство.
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Сане регулярно выбивает в Мюнхене великолепные цифры – в этом сезоне 9 голов и 13 ассистов. Однако имеет проблемы со стабильностью и игровой дисциплиной.
Лероя часто критикуют за плохую самоотдачу. В частности, вингер растерял форму весной 2024-го и получил новые претензии от фанов и журналистов.
Сане пришел в Баварию четыре года назад из Манчестер Сити. Его контракт с мюнхенским клубом рассчитан еще на сезон – до лета 2025-го.