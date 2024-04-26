Немецкий вингер Лерой Сане снова может попробовать свои силы за рубежом.

Барселона хочет подписать Сане, сообщает El Chiringuito. Несколько дней назад каталонцы якобы уже контактировали с Баварией по трансферу, который утвердили и Хави, и руководство.

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Сане регулярно выбивает в Мюнхене великолепные цифры – в этом сезоне 9 голов и 13 ассистов. Однако имеет проблемы со стабильностью и игровой дисциплиной.

Лероя часто критикуют за плохую самоотдачу. В частности, вингер растерял форму весной 2024-го и получил новые претензии от фанов и журналистов.

Сане пришел в Баварию четыре года назад из Манчестер Сити. Его контракт с мюнхенским клубом рассчитан еще на сезон – до лета 2025-го.