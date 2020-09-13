Украина

Продолжается второй тур Премьер-лиги. Колос разгромил Львов в первом матче на новом стадионе. Арендованные динамовцы организовали четыре гола для команды Руслана Костышина. Олимпик на выезде уверенно победил СК Днепр-1. И здесь арендованный у Динамо хавбек решил судьбу встречи, отдав два ассиста.

Динамо сообщило о состоянии здоровья Тымчика и Попова – оба защитника пропустят матч с АЗ в Лиге чемпионов. Киевляне просматривают бразильского полузащитника. "Динамо, почувствуй себя Шахтером, или Десна может играть хоть в хоккей": реакция на первую осечку Мирчи Луческу перед стартом в Лиги чемпионов.

Наши за границей

Иван Петряк голом помог Фехервару победить Академию Пушкаша и выйти на первое место в чемпионате Венгрии. Эдуард Соболь отличился ассистом за Брюгге и вернул команду в тройку лидеров бельгийского первенства. Роман Григорчук феерично дебютировал во главе белорусского Шахтера.

Вест Хэм стартовал в АПЛ с домашнего поражения Ньюкаслу – усилия Андрея Ярмоленко оказались напрасными. Дмитрий Чигринский проиграл Олимпиакосу финал Кубка Греции. Роман Зозуля не спас Альбасете от поражения Эспаньолу, слабо выйдя со скамейки запасных.

Реал вынужден заявить Андрея Лунина на сезон в Кастилью – "сливочные" не изменили планы на украинца.

Европа

Стартовала долгожданная АПЛ. Ливерпуль в сумасшедшем матче перестрелял Лидс благодаря хет-трику Салаха. Египтянин вошел в историю клуба благодаря голам в первых турах АПЛ. Арсенал устроил разгром Фулхэма, Виллиан роскошно дебютировал за новую команду.

Диего Симеоне сдал положительный тест на коронавирус и рискует пропустить старт Атлетико в Примере. Месси отыграл тайм в спарринге Барселоны – голами отметились другие опальные звезды каталонцев. Рональд Куман указал на дверь двум звездам клуба.

Шахтер готов украсть главную трансферную цель новичка АПЛ. АЗ подписал форварда сборной Швеции перед матчем с Динамо. Милан официально выкупил вице-чемпиона мира.