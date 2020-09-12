Арсенал легко разобрался с Фулхэмом (3:0) в первом матче АПЛ 2020/21. Смотрите видео голов и главных моментов встречи.

Команда Артеты вышла вперед уже на 8 минуте благодаря хаоса перед воротами соперника. Виллиан попал в голкипера с нескольких метров, а Ляказетт четко сыграл на добивании.

Арсенал в первом матче сезона АПЛ устроил разгром Фулхэму – Виллиан дебютировал дублем из ассистов

Разгром Фулхэма оформился после перерыва. В обоих моментах ассистировал Виллиан, проводивший свой дебютный матч за Арсенал. Сначала экс-звезда Шахтера с углового подал на голову другому новичку "канониров" Габриэлю, а затем вырезал роскошную диагональ на Обамеянга – 3:0.