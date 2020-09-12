Луис Суарес и Артуро Видаль не попали в заявку Барселоны на товарищеский матч против Химнастика, сообщает официальный твиттер каталонцев.

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По информации Mundo Deportivo, Куман не рассчитывает на обоих игроков в следующем сезоне, что в очередной раз продемонстрировал заявкой на контрольный матч. И Суарес, и Видаль близки к продолжению карьеры в Серии А: уругваец может присоединиться к Роналду в Ювентусе, а чилиец находится в шаге от трансфера в Интер.

Отметим, что в прошлом сезоне Ла Лиги Видаль провел 33 матча, в которых отметился 8 голами и двумя ассистами. Суарес же сыграл 28 матчей, в которых отметился 16 голами и 8 ассистами.

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