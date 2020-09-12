Лунин и Родриго будут заявлены на сезон через Кастилью, но будут выступать в составе первой команды, сообщает AS.

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Это связано с тем, что в заявке первой команды юным талантам не хватает места, пока мадридцы не определятся с дальнейшими судьбами Регилона, Майораля, Бейла и Мариано. Также сообщается, что Реал не изменил своих планов насчет Лунина – тот должен остаться заменой для Куртуа.

Напомним, Зинедин Зидан вернул Лунина из аренды, чтобы доверить ему место дублера Куртуа на следующий сезон Примеры, который стартует уже 11 сентября.

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