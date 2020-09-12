Колос разгромил Львов со счетом 4:0 во втором туре УПЛ. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Колос в бешеном матче победил Львов со счетом 4:0. Хозяева прессинговали и забили один гол до перерыва. Уже во втором тайме Лысенко сделал дубль – еще по одному голу на свой счет записали Гавриш и Исаенко.

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Таким образом, Колос набрал три очка и поднялся на шестую позицию. Львов с нулем зачетных баллов замыкает турнирную таблицу УПЛ.