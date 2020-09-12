Новичок АПЛ в дебюте встречи "привез" себе пенальти, который легко реализовал Салах. Лидс быстро ответил усилиями Харрисона, но ван Дейк вернул лидерство хозяевам. Безумие первого тайма завершилось обменом голов Бэмфорда и Салаха.

Ливерпуль в сумасшедшем матче перестрелял Лидс благодаря хет-трику Салаха, Арсенал устроил разгром Фулхэму

Вторая половина получилась менее результативной и такой же нервной. Клих подарил Лидсу шанс на сенсационную ничью против чемпиона, но все испортил Салах. Родриго навлек на свои ворота еще одну "точку", а египтянин от таких подарков не отказывается – хет-трик и 4:3. Клопп и Бьелса выдали настоящий рок-н-ролл на старте АПЛ.