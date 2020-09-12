Милан договорился с Айнтрахтом Ф о полноценном выкупе форварда Анте Ребича.

Контракт хорватского нападающего рассчитан до 20 июня 2025 года, информирует официальный сайт "россонери". Финансовые детали сделки не сообщаются.

Айнтрахт официально выкупил Андре Силву у Милана

Ребич отыграл сезон 2019/20 в Милане на правах аренды. Вице-чемпион мира забил 12 мячей в 30 матчах и стал лучшим бомбардиром команды. Форвард решил сменить номер с 18 на 12-й.

Добавим, что Милан начнет новый сезон Серии А 21 сентября домашним поединком против Болоньи.

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