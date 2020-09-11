Вест Хэм входил в новый сезон матчем против Ньюкасла на своём поле. "Хаммерс" начинали без Ярмоленко, вместо которого вышел Боуэн. Андрей, однако, ожидал своего шанса со скамейки запасных.

Тренер Ярмоленко подтвердил интерес Вест Хэма к Матвиенко, – СМИ

Встреча началась в невысоком темпе и с преимуществом "сорок" в активности. Уже на 3-й минуте Уилсон пробивал головой метров с восьми мимо ближнего угла. Кроме того, гости провели ряд стандартов, однако первый же момент хозяев едва не привёл к голу – это Огбонна на 13-й минуте замкнул верховую передачу Соучека, попав в перекладину. Ньюкасл огрызнулся выстрелами Шелви и Кэролла из-за пределов штрафной (неточными), а также замыканием прострела Льюиса на 22-й минуте – Уилсон с близкого расстояния пробил мимо ближнего угла. Вообще, ударов до 30-й минуты у "джордис" было много, но серьёзной остроты они не представляли.

Вест Хэм повысил обороты во второй половине тайма. На 26-й минуте это могло вылиться в гол Антонио, однако его удар с левого края штрафной потащил Дарлоу. Соучек через две минуты напугал "сорок" замыканием подачи с углового, но чех с шести метров в створ ворот не попал; на 37-й же минуте Боуэн принял передачу от Фредерикса и с правой половины штрафной зарядил в перекладину. У Ньюкасла же в этот период вспоминаются только удар Кэролла с линии штрафной мимо левой штанги и обводной выстрел Уилсона с угла штрафной – мяч пролетел мимо дальней девятки. В конце концов, на перерыв команды ушли при нулях на табло.

Второй тайм Дэвид Мойес и Стив Брюс начали без замен. Первые десять минут прошли в позиционной борьбе с многочисленными забросами на ход, которые легко накрывала оборона "хаммерс" и "джордис", однако на 56-й минуте Ньюкасл неожиданно вышел вперёд – Манкильйо качнул Форналса на правом фланге и подал на ближнюю штангу с рикошетом, Хендрик опередил Огбонну и головой сбросил мяч во вратарскую, а Уилсон замкнул. 0:1!

Что хуже всего, Вест Хэму за десять последующих минут не удавалось вернуться в игру и прижать соперника, поэтому Дэвид Мойес на 67-й предпринял замены: вместо Нобла вышел Алле, а вместо Форналса – Ярмоленко. Впрочем, моментального улучшения в игре "хаммерс" не произошло. Ярмоленко сразу же сел на жёлтую карточку, а на 75-й минуте из-под него метров с 25-ти стрелял Сен-Максимен (выше ворот) – Андрей завёлся, разогнал несколько атак и дважды неплохо пробил с дальней дистанции на 78-й и 79-й (но всё равно неточно). Только на 83-й минуте Вест Хэм впервые за тайм попал в створ ворот, но удар Алле затылком по дуге был слишком слабым для Дарлоу.

Ньюкасл уверенно отбивался, а на 87-й минуте взял и наказал Вест Хэм – Хендрик получил мяч в штрафной, прицелился и из-под защитника мощно пробил в левую девятку. Это был роковой выстрел, хотя Ярмоленко в компенсированное время мог размочить счёт: Андрей сместился на угол штрафной, убрал соперника и нанес удар, однако Дарлоу парировал. Это был последний опасный момент во встрече. Финальный свисток зафиксировал победу Ньюкасла.

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