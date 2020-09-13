Зозуля не спас Альбасете от поражения Эспаньолу – слабый выход со скамейки запасных
Украинский форвард Роман Зозуля неудачно начал сезон в Испании. Его команда проиграла в первом туре Сегунды.
Испания. Сегунда, 1 тур
Эспаньол – Альбасете – 3:0
Голы: Мелендо, 14, У Лей, 25, Эмбарба, 90+1
Роман Зозуля на фоне переговоров с Альбасете относительно нового контракта остался в запасе на матч первого тура. Команда украинца еще в первом тайме пропустила от Эспаньола два гола. Героем встречи стал У Лей – китаец отметился голом и асистом.
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Зозуля появился на поле сразу после перерыва, но спасти Альбасете не сумел. Он лишь 8 раз встретился с мячом, и только одна из 5 передач Романа оказалась точной. Украинец ни разу не ударил по воротам, дважды сфолил и выиграл катастрофические 22% единоборств.
Оценка Зозули от статистического портала SofaScore – 6.4 (одна из худших в матче).