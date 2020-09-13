Украинский форвард Роман Зозуля неудачно начал сезон в Испании. Его команда проиграла в первом туре Сегунды.

Испания. Сегунда, 1 тур

Эспаньол – Альбасете – 3:0

Голы: Мелендо, 14, У Лей, 25, Эмбарба, 90+1

Роман Зозуля на фоне переговоров с Альбасете относительно нового контракта остался в запасе на матч первого тура. Команда украинца еще в первом тайме пропустила от Эспаньола два гола. Героем встречи стал У Лей – китаец отметился голом и асистом.

''Динамо? Ничего серьезного'': Зозуля может остаться в Альбасете на худших условиях

Зозуля появился на поле сразу после перерыва, но спасти Альбасете не сумел. Он лишь 8 раз встретился с мячом, и только одна из 5 передач Романа оказалась точной. Украинец ни разу не ударил по воротам, дважды сфолил и выиграл катастрофические 22% единоборств.

Оценка Зозули от статистического портала SofaScore – 6.4 (одна из худших в матче).