Колос в матче против Львова открывал свой новый стадион, да ещё и со зрителями. Для полной потехи публике не хватало только Селезнёва в старте – Евгений получил травму и не попал даже в заявку, однако по-царски сидел на трибунах. Впрочем, отряд не заметил потери бойца, чему в немалой степени способствовала провальная игра "горожан" в первом тайме. Гости к перерыва не нанесли ни одного удара по воротам.

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Колос же стартовал стремительно, уже на 2-й минуте организовав момент – это Антюх метров с 11-ти замыкал подачу с фланга (неточно). На 5-й же Денис мог выступить в роли ассистента, запустив в штрафную Смирноваго, однако Евгений с острого угла попал во внешнюю сторону сетки. На 10-й и 13-й по воротам Львова с дистанции приложились Лысенко (мимо) и Кравченко (в руки Пенькову). Оборона "горожан" трещала по швам и чуть не порвалась на 24-й минуте, когда Лысенко качнул Махмутовича и метров с 23-х зарядил в ближнюю девятку – Пеньков парировал. В конце концов, на 26-й минуте прилетел вполне логичный гол Кравченко, который прорвался по правому флангу и подал на линию вратарской, а Лысенко замкнул головой – 1:0. Правда, гол получился скандальным, ведь в начале эпизода Кравченко наступил на ногу сопернику, а тот лежал на газоне в течение всей атаки.

Колос не останавливался. Уже на 32-й минуте Лысенко мог оформить дубль, но его дальний удар приняла на себя штанга. Кроме того, у ковалёвцев прошёл ряд очень перспективных контратак, а единственной проблемой стало повреждение плеча у Кравченко – впрочем, Никита продолжил игру и даже вышел на второй тайм. У Львова же вообще ничего не получалось, однако на перерыв гостям удалось уйти при минимальном отставание в счёте.

Не успел стартовать второй тайм, как хозяева удвоили своё преимущество: Кравченко длинной передачей запустил Лысенко в проход по правому флангу, а тот сместился в центр и пробил из-за пределов штрафной – мяч рикошетом от защитника влетел в дальний угол, в противоход Пенькову. Только после этого Кравченко покинул поле, а у Львов на 55-й минуте появился первый полумомент – это Борзенко прострелил на линию вратарской, а Богунов на считанную секунду не успел на замыкание. Колос ответил рядом хороших атак и прекрасным ударом Лысенко метров с 25-ти – мяч пролетел над дальней девяткой.

Георгий Цецадзе попытался перевернуть игру тройной заменой, бросив в бой Михоби, Велвеса и Филипе. Руслан Костышин на 61-й минуте парировал заменой Антюх на Дениса Костишина, а последний уже на 65-й едва не забил гол в результате ошибки Пенькова на выходе – хавбек пробил головой мимо ворот. На 68-й Смирный выстрелил с дистанции в Махмутовича, заработав угловой, а с него Колос таки довел дело до разгрома – Гавриш принял подачу Богданова на ногу и расстрелял ворота. 3:0. И даже после этого гола ковалёвцы не останавливались, однако следующие минут десять прошли в заменах (вышли Исаенко, Милько, Ильин и Клименчук) и мелких паузах. Из опасных моментов в этот отрезок вспоминается только мощный дальний удар Зозули, который прошел рядом со штангой.

Хозяева забили на 79-й минуте после стандарта, однако взятие ворот не зафиксировали из-за офсайда. Ещё один гол хозяева могли провести на 81-й минуте, когда Ильин отдал хороший прострел на Исаенко, но пас таки накрыли. Колос не останавливался. Исаенко мог забить на 90-й вследствие прорыва в штрафную, однако, обыграв нескольких защитников, нападающий выстрелил мимо ворот. Львов огрызнулся неплохим выстрелом Клименчука со стандарта, а на большее "горожан" не хватило. В конце концов, в компенсированное время ошибка Романчука и Пенькова завершилась ударом Исаенко в пустые ворота – 4:0. Это был последний гол.

Таким образом, Колос набрал три очка и поднялся на шестую позицию. Львов с нулем зачетных баллов замыкает турнирную таблицу.

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