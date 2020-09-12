Олимпик на выезде встречался с СК Днепр-1. Обе команды играли в грубый футбол – как результат, красная карточка у хозяев в конце первого тайма и пропущенный мяч. После перерыва Олимпик забил еще дважды, а Днепр-1 сумел отличиться лишь раз. К слову, два ассиста на свой счет записал Бенито, выступающий за дончан на правах аренды, – его контракт принадлежит Динамо.

Олимпик на выезде уверенно победил СК Днепр-1 – арендованный у Динамо хавбек отдал два ассиста

Олимпик уверенно победил команду из Днепра со счетом 1:3 и теперь занимает 6-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 3 очка. СК Днепр-1 с 1 пунктом расположился на 8-й строчке.