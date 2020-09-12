Йеспер Карлссон перешел в АЗ из шведского Ельфсборга, информирует официальный сайт клуба. Контракт с форвардом подписан до 2025 года.

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Карлссон будет играть за АЗ под 13-м номером. К слову, за свой предыдущий клуб – Ельфсборґ – гравець сыграл 88 поединков, отличился 20-ю голами и 16-ю ассистами. Также Йеспер имеет за своими плечами два матча за сборную Швеции.

Напомним, поединок Динамо – АЗ состоится уже во вторник, 15 сентября, в Киеве, в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Начало матча в 20:00.

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